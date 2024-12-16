В Екатеринбурге не состоялся конкурс на поставку 18 больших автобусов

В Екатеринбурге не смогли провести конкурс на поставку 18 автобусов большого класса, следует из данным портала «ЕИС Закупки». Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, на конкурс не поступило ни одной заявки, но в следующем году планируется запускать новые процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Заказчиком выступало Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт». Согласно данным площадки, объектом закупки являлось оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса. Начальная цена на электронный аукцион, который был объявлен в ноябре, составляла более 445 млн руб.

В октябре мэр Алексей Орлов озвучивал планы, что в декабре в Екатеринбурге ожидается поставка 30 новых автобусов, которые могут выйти на маршруты в феврале 2025 года после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции.