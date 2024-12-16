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«Действующее законодательство не в полной мере реализует право граждан на неприкосновенность частной жизни»

Ростовский юрист Антон Ключко — об ответственности за навязчивое преследование

Депутаты фракции «Новые люди» разработали законопроект, предусмотривающий административную ответственность за преследование граждан. В правовое поле предлагается ввести такие понятия как «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Под этим предлагается понимать неоднократное умышленное слежение или ожидание жертвы, попытки установить с ней контакт, в том числе, по телефону или интернету и так далее. Заведующий адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко изучил вопрос и пришел к выводу, что такой законопроект необходим, однако представленный вариант нуждается в серьезной доработке.

Антон Ключко

Антон Ключко

Фото: предоставлено автором

Антон Ключко

Фото: предоставлено автором

«Введение ответственности за преследование и запрета на приближение к жертве — это общемировая практика. В настоящее время в нашей стране нет никаких правовых инструментов, которые бы защищали нас от “навязчивого преследования”. Сейчас это ничем не регулируется. То есть незнакомый человек может всюду за вами ходить и караулить под дверью. А если вы обратитесь в полицию, то абсолютно на законных основаниях получите ответ: “Вот когда что-то случится — тогда и приходите”.

Новый законопроект призван исправить этот пробел в законодательстве. Но, на мой взгляд, в документе есть ряд моментов, которые могут препятствовать его успешному рассмотрению в Госдуме, либо его успешному применению уже на практике.

Так, согласно тексту проекта закона, “навязчивым преследованием” является не просто слежение и попытки установления контакта, а именно действия, причиняющие психоэмоциональное напряжение жертвы и ее опасения за свою безопасность. Это является исключительно субъективным моментом и может вызывать сложности при доказывании факта навязчивого преследования в суде. Например, суд начнет массово обязывать жертв преследования получать справки у психиатра, что они действительно испытали стресс от действий преследователя.

Также, на мой взгляд, не до конца проработан вопрос о действиях, которые не будут подпадать под действие данного закона. Например, никак не проработан вопрос о квалификации действий лиц, которые выполняют свои профессиональные обязанности. Так, формально под понятие “преследователь” могут подпадать частные детективы, журналисты, адвокаты и т. д.

Еще в законопроекте предлагается не считать преследованием действия супругов. Мотивируется это тем, что супруги могут наложить запрет на приближение к себе и так лишить возможности общения одного из них с ребенком. При этом никак не проработан вопрос о профилактике домашнего насилия. Например: супруги находятся в процессе оформления развода, и один преследует другого, но ответственности все равно никакой не понесет. С другой стороны, уже бывшие супруги спокойно могут добиться запрета на приближение к себе. Но как при этом ребенку общаться со вторым родителем? Не совсем понятно.

В результате установленный судом порядок общения с ребенком может вступить в противоречие с запретом на приближение к родителю. Резюмируя, могу сказать, что с практической точки зрения данный законопроект очень востребован, так как действующее законодательство не способно в полной мере реализовать конституционное право граждан на неприкосновенность их частной жизни. При этом обсуждаемый парламентариями и экспертами документ требует существенных доработок и конкретизаций. В противном случае мы получим только еще большую правовую неопределенность».

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