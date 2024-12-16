В Ростовской области введут в эксплуатацию 2,7 млн жилых площадей в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию 2,75 млн кв. м. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 11 месяцев 2024 года в тройку лидеров по объему введенного в эксплуатацию жилья в Ростовской области вошли Ростов (919 тыс. кв. м.), Батайск (139 тыс. кв. м.) и Таганрог (89 тыс. кв. м.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Ростове сейчас составляет 31,4 тыс. руб., что 31,2% больше, чем в начале года.

Ева Китаева