Аренда однокомнатных квартир в Ростове подорожала на 31% в начала года

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Ростове сейчас составляет 31,4 тыс. руб., что 31,2% больше, чем в начале года. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова. По его словам, основной прирост ставки был в январе-июне.

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ростове выросла на 34%.

Вместе с тем эксперт отмечает, что объем предложения на рынке аренды Ростова за год снизился на 13%. Спрос на аренду жилья в ноябре 2024 года стал больше на 5%, чем год назад.

По словам Александра Иванова, ситуация на рынке аренды жилья в большинстве городов остается напряженной.

«Сказывается низкая доступность ипотечных кредитов для приобретения недвижимости из-за чего часть тех, кто нуждается в собственном жилье, вынуждены снимать временное. Это не дает рынку аренды полноценно восстанавливать предложение и в его структуре отмечается дефицит наиболее бюджетных вариантов, что сказывается на росте средних ставок аренды», — цитирует РБК-Ростов господина Иванова. Однако, резкого роста ставок аренды в ближайшее время ожидать не стоит.

Сергей Иванов