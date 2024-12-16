Суд обязал мэрию отремонтировать детскую площадку «ДПС» на Перекопе

Красноперекопский райсуд Ярославля обязал Комитет по управлению муниципальным имуществом и «Горзеленхозстрой» привести тематическую детскую площадку «ДПС» в парке «Рабочий сад» в соответствие с требованиями ГОСТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Прокуратура провела проверку и установила, что элементы благоустройства не соответствуют требованиям. В частности, на элементах площадки отслоилась краска, появились ржавчина, сколы, отщепы. Восстановить нужно качалки на пружине «Мотоцикл» и «Джип», песочный дворик ДПС с горкой. Повреждения зафиксировали и на ударопоглощающем покрытии.

Заместитель прокурора района обратился в суд с требованием обязать КУМИ и предприятие отремонтировать площадку. Площадка «ДПС» была построена в 2016 году по программе «Обустроим область к юбилею!».

Суд удовлетворил требования прокурора, детскую площадку должны привести в соответствии с требованиями закона в течение пяти месяцев.

Алла Чижова