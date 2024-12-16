«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Началась последняя неделя заседаний Центральных банков в году. И ФРС США, и Банк Японии, и российский регулятор будут принимать решение по монетарной политике. И все это, естественно, будет влиять на рынки. Инвесторов интересует судьба российского фондового рынка при такой высокой ключевой ставке, которая сейчас составляет 21%. Ожидается, что ЦБ ее еще повысит 20 декабря. Что делать инвесторам? Куда вкладывать миллион рублей и больше? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Рынок акций чувствует себя очень плохо и падает практически непрерывно. 16 декабря — уже на 1%. Падают и облигации и рубль. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку или до 23% или до 25%. Это все продолжает нервировать инвесторов, и они выходят из рынка акций. Альтернатива — вроде бы рублевые депозиты. Ставки там и 21%, а некоторые банки уже предлагают 23% . Но с точки зрения хеджирования на валютном рынке, динамики того же российского рубля получается, что в валюте люди просто теряют деньги. Если посмотреть на динамику рубля с сентября 2024 года, с того момента, когда ЦБ начал радикально поднимать ставки, рубль потерял примерно 20% к китайскому юаню и еще больше — к американскому доллару. Если пересчитать в годовые, выходит вообще больше 30%. Получается, инвесторы просто уходят в минус, размещая деньги на депозитах в банках под 21%. При такой ситуации инвестировать в акции российских компаний, где максимальная дивидендная доходность по отдельным бумагам составляет 15-16%, не сравнится с тем, что предлагают банки. Поэтому в текущей комбинации пока нет вариантов для инвесторов на российском рынке ценных бумаг. Единственная надежда на то, что Центральный банк сделает паузу и со стороны посмотрит на все происходящее. И тогда месяц-два и рынок уже будет играть на разворот.

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