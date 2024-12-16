Студотряды Татарстана привлекли гранты на 25 млн рублей на реализацию проектов

В 2024 году студенческие отряды в Татарстане одержали 42 победы в грантовых конкурсах и привлекли более 25 млн руб. на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе студотрядов республики.

Средства были привлечены на мероприятия в сфере профориентации, добровольчества, повышения профессиональных навыков и развития медиакоммуникаций.

«В проектном центре студенческих отрядов Татарстана ежегодно рассматривается 200 заявок на гранты, и это позволяет многим студентам воплотить свои замыслы в жизнь, реализовать свои проекты и внести свой вклад в развитие общества»,— рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

За последние годы студенческие отряды Татарстана выиграли 72 гранта. Их общая сумма составила почти 56 млн руб.

В большинстве вузовских штабов есть кураторы проектной деятельности. На уровне республики работу координирует специалист республиканского штаба студотрядов Дарья Исламгулова. В 2025 году студенческие отряды планируют расширять взаимодействие с учебными заведениями в районах Татарстана.

Диана Соловьёва