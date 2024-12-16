«Казаньоргсинтез» завершил проект модернизации по производству этилена за 8 млрд

«Казаньоргсинтез» завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности (реактор В). Инвестиции в проект превысили 8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проектная мощность линии выросла со 100 до 220 тыс. тонн. После обновления всех трех линий (реакторы «А», «В» и «С») их общая мощность производства полиэтилена на предприятии выросла на 20% и составила 660 тыс. тонн в год.

Реактор В будет перерабатывать около 20% этилена с нового этиленового комплекса ЭП-600. Его строительство завершает «Нижнекамскнефтехим». Общая мощность комплекса составит 600 тыс. тонн в год. «СИБУР» занимается строительством этиленопровода из Нижнекамска в Казань. Он позволит увеличить прокачку этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез» почти в 2,5 раза (с 200 тыс. до 500 тыс. тонн в год).

Дополнительная продукция позволит увеличить выпуск трубок и лент для капельного полива, которые ускоряют созревание урожая. Продукцию также планируют направить на производство топливных баков, сокращающих выбросы автомобиля на 20%, ламинированной пленки, увеличивающей срок хранения продуктов, полиэтиленовых труб для водоснабжения.

По данным «Ъ Волга-Урал», инвестиции в строительство ЭП-600 составили около 200 млрд руб.

Диана Соловьёва