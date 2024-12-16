В Туапсе возбудили дело о мошенничестве в сфере строительства на 17 млн рублей

В Туапсинском районе подрядная организация ООО «ЮгСтройКомплект» оказалась под следствием из-за невыполнения условий контракта на строительство спорткомплекса в поселке Джубга. Прокуратура инициировала уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что ООО «ЮгСтройКомплект» не соблюдало условия муниципального контракта на строительство спорткомплекса в поселке Джубга. Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Однако подрядчик не вернул ранее выплаченные авансовые средства в размере свыше 17 млн руб, которые, по информации прокуратуры, фигурант дела использовал для собственных нужд.

На основании собранных материалов прокуратура направила дело в следственные органы, где возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура взяла под контроль ход расследования и ожидает результатов по данному делу.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте пенсионерка-инвалид лишилась квартиры. Пострадавшая думала, что подписывает соглашение о пожизненном содержании с иждивением, но сочинец подал слепой пенсионерке договор купли-продажи жилья.

Мария Удовик