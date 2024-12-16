Все дома Юго-Западного района Чебоксар обеспечены теплом. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во всех домах Юго-Западного района Чебоксар восстановили тепло

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Во всех домах Юго-Западного района Чебоксар восстановили тепло

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Местами требуется провести работы по стравливанию воздуха из стояков для поступления тепла во все квартиры»,— говорится в сообщении администрации.

Ранее в Юго-Западном районе Чебоксар временно прекратилось теплоснабжение в ряде многоквартирных домов и других объектов. Это произошло из-за повреждения трубы теплоснабжения, идущей от котельной на ул. Социалистической. Глава Чебоксар Владимир Доброхотов в своем Telegram-канале сообщил, что котельная снабжает 69 многоквартирных домов, 21 административное здание. Около 16:00 тепло подали в четыре школы и 11 детских садов.

Ситуацию с временным прекращением теплоснабжения держала на контроле прокуратура Московского района.

Диана Соловьёва