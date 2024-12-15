В Юго-Западном районе Чебоксар временно прекратилось теплоснабжение в ряде многоквартирных домов и других объектах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах жители ряда многоквартирных домов временно остались без тепла

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чебоксарах жители ряда многоквартирных домов временно остались без тепла

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 1:00 произошло повреждение трубы теплоснабжения, идущей от котельной на ул. Социалистическая. По факту аварии были организованы ремонтные работы, их уже завершили.

Сейчас проводится пуск тепла в систему. Сообщается, что в течение нескольких часов теплоснабжение домов будет восстановлено. Ситуацию с временным прекращением теплоснабжения держит на контроле прокуратура Московского района Чебоксар.

Диана Соловьёва