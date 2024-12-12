В центре Ростова начали замену «обычных» остановок на «умные»

Компания «АПР-Сити/ТВД» начала замену старых автобусных остановок на так называемые «умные» остановки. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным портала, уже демонтированы старые конструкции по Большой Садовой на Чехова и на перекрестке с Ворошиловским. Их меняют на новые остановки, в каждой из которых будет скамья из древесно-полимерного композита, два светодиодных светильника, купольная камера видеонаблюдения с HD-разрешением, бесплатный Wi-Fi, две USB-розетки, кнопка вызова службы «112», электронное табло со списком маршрутов и временем прибытия транспортных единиц.

Предполагается установка 450 таких остановок.

«АПР-Сити/ТВД» планирует вложить в проект 514,4 млн руб., он реализуется в рамках концессионного соглашения с властями.

По данным портала, компанию контролирует основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

Сергей Иванов