Экс-заммэра Екатеринбурга Виктору Контееву отменили часть наказания

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев избежал наказания за вымогательство из-за истечения срока давности, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее Сысертский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, но с учетом ранее назначенного наказания в 18 лет Контеев получил общий срок в 21 год и штраф в 500 тыс. руб.

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Приговор вызвал недовольство обеих сторон, поэтому он был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда внесла изменения в решение суда, и с учетом истечения срока давности Контеев освободили от наказания за вымогательство. При этом ему назначено дополнительное наказание за покушение на убийство.

В итоге Виктору Контееву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб. за покушение на убийство. После освобождения он будет ограничен в свободе на один год. Адвокат Виктора Контеева Сергей Колосовский сообщил, что сторона защиты планирует обжаловать приговор в кассации.

Напомним, бывшего вице-мэра обвиняли по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). До уголовного преследования Виктор Контеев работал в администрации Екатеринбурга, с 2000 года занимал должность вице-мэра.