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В Челябинской области произошел пожар на аргаяшской птицефабрике

В Челябинской области произошел пожар на птицефабрике группы «Черкизово» в Аргаяшском районе. Люди и птицы не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на территории производственной площадки в деревне Дербишева. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили тление опилок в одном из пустующих птичиников. Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», месяц назад произошел пожар на птицефабрике агрохолдинга «Равис» в поселке Рощино Сосновского района. Здесь сгорел законсервированный птичник. Никто не пострадал.

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