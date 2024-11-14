На птицефабрике «Рависа» в Сосновском районе произошел пожар

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на птицефабрике «Рависа» в поселке Рощино Сосновского района. Площадь возгорания составила 800 кв. м., сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Установлено, что пожар произошел в законсервированном здании птичника фабрики «Сосновская». Проводится проливка помещения и демонтаж поврежденных конструкций. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 80 человек и 25 единиц техники.