Глава Ростова Алексей Логвиненко: угрозы обрушения дома по проспекту Чехова нет

Власти Ростова-на-Дону заявили об отсутствии угрозы ЧС в многоквартирном доме по пр. Чехова, 94. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, жители пятиэтажки обратились сегодня, 15 декабря, в 17:42 в экстренные оперативные службы, сообщив о трещинах в стене жилого дома. В опасении за свою жизнь жильцы покинули квартиры и вышли на улицу. Господин Логвиненко сообщает, что дом трехподъездный 1977 года построки аварийным не признан. На место прибыли представители управления ГОиЧС города и горадминистрации.

«Был обеспечен автобус для обогрева людей. Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра, признаков угрозы обрушения здания не выявлено»,— пишет Алексей Логвиненко.

По его словам, между вторым и третьим подъездами пятиэтажки отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина, но системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме.

«Все жители вернулись в свои квартиры. Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений. Ситуацию держу на контроле»,— резюмировал градоначальник.

Василий Хитрых