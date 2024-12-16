Курганца осудили за незаконное изготовление и хранение оружия

Каргапольский районный суд признал виновным 44-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов). Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что местный житель без соответствующего разрешения с помощью инструментов и токарного станка в 2023-2024 годах изготовил пять единиц огнестрельного оружия и около 150 патронов различного калибра. Их он незаконно хранил в доме и гараже. Суд конфисковал токарный станок. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска