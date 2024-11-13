Прокуратура помогла сочинской пенсионерке, больше 9 лет числившейся умершей

В Сочи прокуратура помогла восстановить права пенсионерки, которую ошибочно признали умершей. По документам она была мертва больше девяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку по обращению местной жительницы, которая случайно узнала, что уже более девяти лет, согласно сведениям органов записи актов гражданского состояния, числится умершей. Установлено, что сведения о ее смерти внесены ошибочно по инициативе дочери, отношения с которой они длительное время не поддерживали», – сообщили в надзорном органе.

Прокуратура подала иск об аннулировании записи о смерти. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта проверяет обстоятельства, связанные с нападением бездомных собак на несовершеннолетних. Инцидент произошел несколькими днями ранее. Подростки получили травмы.

Вячеслав Рыжков