В Сочи за сутки использовали 500 тонн противогололедных материалов

В Сочи за последние сутки для борьбы со снегопадами использовали более 500 тонн противогололедных материалов, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для этих работ привлекли около 100 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожных служб.

Все системы коммунальной инфраструктуры города работают в штатном режиме. По необходимости направляются бригады для проведения локальных работ по устранению аварийных ситуаций. Глава Сочи Андрей Прошунин перевел все городские службы и организации на усиленный режим работы из-за неблагоприятного прогноза погоды.

14 декабря в прибрежной зоне Сочи и ФТ Сириус температура воздуха опустится до -5 градусов, а в предгорьях и горах — от -13 до -8. Ожидается усиление северо-западного и северного ветра с порывами 15-18 м/с, что может привести к гололедице на дорогах.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112 с мобильных телефонов.

Тат Гаспарян