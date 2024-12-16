Компания «Азимут» получила третий участок под Уфой без торгов под инвестпроект

Уфимскому ООО «Азимут» предоставят в аренду без торгов земельный участок площадью 7,87 тыс. кв. м возле деревни Самохваловка, вдоль федеральной трассы М-5 для строительства комплекса с многотопливной АЗС и АГНКС. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале республики. Министерство земельных и имущественных отношений республики должно заключить договор аренды с компанией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2023 «Азимуту» выделили участок площадью 5 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов в Уфе на пересечении улиц Жукова и Сельской Богородской для строительства Центра бытового обслуживания населения. В составе комплекса, который «Азимут» намерен открыть в 2026 году, планируется павильон, станция зарядки электромобилей и зона отдыха для посетителей. Объем инвестиций — 100 млн руб. В октябре 2024 года глава Башкирии распорядился выделить «Азимуту» 7 тыс. кв. м земли возле деревни Самохваловка у трассы М-5 (Южный обход Уфы). Ранее директор «Азимута» Кирилл Горбунов представил правительству Башкирии проекты трех придорожных сервисных комплексов с многотопливными АЗС. Два комплекса должны появиться возле Самохваловки, третий — на Сельской Богородской улице в Уфе. В них будет инвестировано еще 300 млн руб.

ООО «Азимут», по данным Rusprofile, зарегистрировано в октябре 2022 года, занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцами являются Кирилл Горбунов и Руслан Гариев. В 2023 году выручка составила 47,6 млн руб., убыток — 6,1 млн руб.

Майя Иванова