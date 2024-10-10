Компания «Азимут» без торгов получила землю под Уфой для строительства АГНКС

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить ООО «Азимут» 7 тыс. кв. м земли возле деревни Самохваловка у трассы М-5 (Южный обход Уфы). Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации. На арендованном без торгов земельном участке компания планирует построить автозаправку с автомобильной газонакопительной компрессорной станцией.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о том, что директор «Азимута» Кирилл Горбунов представил правительству Башкирии проекты трех придорожных сервисных комплексов с многотопливными АЗС. Два комплекса должны появиться возле Самохваловки, третий — на Сельской Богородской улице в Уфе.

ООО «Азимут» зарегистрировано в 2022 году в Уфе, основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, соучредителями фирмы являются Руслан Гариев и Кирилл Горбунов. В 2023 году выручка «Азимута» составила 48 млн руб., убыток — 6,1 млн руб.

Идэль Гумеров