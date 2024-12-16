Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Николай Шурганов

В Тольятти на 88-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда Николай Шурганов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Он работал Волжском автомобильном заводе с 1969 года. Сначала трудился на сборочно-кузовном производстве, затем на металлургическом производстве, на участке горизонтально-ковочных машин и автоматов кузнечного цеха.

В 1986 году за досрочное выполнение заданий 11-й пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в повышение эффективности производства, качества выпускаемой продукции и проявленный трудовой героизм кузнецу-штамповщику Николаю Шурганову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он также был награжден орденом Ленина.

Евгений Чернов