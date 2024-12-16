В Чувашии направят 4,8 млн рублей на оборудование для кардиологического диспансера
Глава Чувашской Республики Олег Николаев распорядился направить 4,8 млн руб. сэкономленных средств на закупку нового оборудования для Республиканского кардиологического диспансера. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства республики.
В Чувашии направят 4,8 млн руб. на оборудование для кардиологического диспансера
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Эти деньги будут потрачены на покупку дополнительного операционного оборудования и медицинских инструментов. Средства выделены из резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики.
В 2025 году в республике планируется направить более 1 млрд руб. на закупку медицинского оборудования. Из федерального бюджета выделят 226 млн руб., а остальные средства — 860 млн руб. — будут выделены из республиканского бюджета.