В Ростовской области на пожарах погибли 12 человек за неделю
В период с 9 по 15 декабря в Ростовской области на пожарах погибли 12 человек, 14 смогли спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Всего пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров. Также сотрудники МЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 16 раз. Специалисты спасли девять человек.
В ближайшее время в Ростовской области ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный ветер.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что МЧС объявило штормовое предупреждение по Ростовской области.