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В Ростовской области на пожарах погибли 12 человек за неделю

В период с 9 по 15 декабря в Ростовской области на пожарах погибли 12 человек, 14 смогли спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего пожарно-спасательные подразделения реагировали на 67 пожаров. Также сотрудники МЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 16 раз. Специалисты спасли девять человек.

В ближайшее время в Ростовской области ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный ветер.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что МЧС объявило штормовое предупреждение по Ростовской области.

Ева Китаева

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