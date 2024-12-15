МЧС объявило штормовое предупреждение по Ростовской области

В ближайшие понедельник-среду, 16-18 декабря, в Ростовской области местами ожидается сильный ветер. Его порывы, по данным синоптиков, будут достигать 15-20 м/с, а временами — до 25 м/с. В устье Дона, на Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря порывы ветра достигнут 28 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

По данным спасателей, жителям Ростовской области следует опасаться гололеда на улицах и автомобильных дорогах. Ожидается налипание мокрого снега, и повышение уровней воды вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая.

Спасатели предупреждают дончан, чтобы люди проявляли внимание и осторожность, держались подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае ЧС необходимо звонить 101 или 112.

Василий Хитрых