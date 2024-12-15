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В Свердловской области на Рефтинском водохранилище утонул рыбак

В Свердловской области на Рефтинском водохранилище рыбак провалился под лед в полукилометре под лед. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о происшествии поступила от очевидцев.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

«К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России, полиции и бригада скорой медицинской помощи, но мужчину на плаву уже не было видно. Быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда. К сожалению, рыбак погиб», — говорится в сообщении.

Тело рыбака было обнаружено сегодня днем подо льдом. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Мария Шараева

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