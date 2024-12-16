МВД предлагает усилить контроль за рождением детей вне роддомов

МВД хочет внести поправки в Семейный кодекс, чтобы усилить контроль за фактами рождения детей вне медицинских учреждений. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

По его словам, это вынужденная мера, которая «продиктована реалиями оперативной обстановки». МВД рассчитывает, что это поможет в том числе избежать хищений бюджетных средств. Какие-либо подробности инициативы, а также сроки ее рассмотрения господин Курносенко не привел.

«Нашим главком инициирована работа по внесению изменений в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния"»,— рассказал он в интервью ТАСС.

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