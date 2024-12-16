Гурманские будни

Идите лесом

Результат сотрудничества двух крупных ресторанных групп AgalarovRest и Future Group, ресторан Lesnoy вновь открылся после масштабного обновления в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо. Изменение интерьера доверили архитектурному бюро Archpoint, которое умеет работать с большими пространствами и создает лаконичные интерьеры, расставляя при этом характерные акценты. Высокие потолки с крупными инсталляциями, светлая деревянная мебель и живые деревья напоминают о мотивах леса, а промышленная архитектура отсылает к духу индустриальных сооружений конца XIX века. Ресторан и до реновации был довольно популярен, в том числе благодаря вечернему музыкальному формату, но обновление его явно осовременило и пошло ему на пользу. В меню появились блюда и закуски с упором на мясо и дичь, а также пицца из дровяной печи и хоспер-меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

Lesnoy под управлением шеф-повара Сергея Кондакова (ранее «Марио», «Бок», Barashka) взял за основу блюда французской и итальянской кухни. Так в меню появился тартар из оленя с молодым пармезаном. Его подают в продолговатой тарелке: весьма объемная порция мяса правильной температуры, замешанного с пастой из черного трюфеля и пармезана. Также в закусках: паштет из печени зайца, который подают с вымоченной грушей и горчичными хлебцами, зеленый салат из шпината с кусочками козленка в соусе юдзу, томатами и муссом из козьего сыра. В горячем — паста каннеллони с косулей: длинная трубка из тонкого теста с начинкой из фарша косули, соусом бешамель и пармезаном на подушке из томатного соуса пилати. Помимо блюд, отдающих дань лесной тематике ресторана, в меню есть и выбор рыбы в виде закусок и горячих блюд. Из местного аквариума вам с удовольствием «наловят» целое плато из морских гадов (устриц, гребешков, креветок и ежей), а на горячее подадут пирог «Веллингтон» из слоеного теста с лососем и сливочным соусом с луком шалот и зеленым маслом. На десерт возьмите авторскую «Павлову» — большую хрупкую меренгу с свежими ягодами и облепиховым кремом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 16

Поскольку здесь по старой памяти популярна вечерняя музыкальная программа и танцы, то в меню особое внимание уделили алкогольным коктейлям, тоже в лесной тематике. Активно используются дикие ягоды и травы, земляника, шелковица, ром на березовых почках, травяной джин и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Лесная улица, дом 20, строение 5 вт-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 5:00

Трюфельный ужин от Мирко Дзаго

Ресторан Onest 18 декабря проведет гастрономический вечер, посвященный одному из самых ценных деликатесов — трюфелю. В преддверии новогодних праздников гостей ждет тщательно продуманное меню из шести курсов, созданное в тандеме Мирко Дзаго и трюфельного «сомелье» Кристины Болдыревой. Главным акцентом ужина станут белый и черный трюфели, умело интегрированные в авторские блюда. Откроет вечер альбезе — карпаччо из говядины с батутой, сыром томино и фундуком. Затем подадут «Золотое яйцо» — тонкое сочетание яйца породы маран с пюре и эмульсией из белого трюфеля. Не менее впечатляющим продолжением станет пьемонтская паста таярин с нежным трюфельным ароматом и соусом на основе ванили. Горячее блюдо — сахалинский гребешок с цветной капустой и демиглясом с черным трюфелем. На десерт подадут сложную композицию «Зима»: мороженое из белых грибов, шоколадный ганаш с трюфелем и безе с грибной пудрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Особый шарм вечеру добавит участие Кристины Болдыревой, основательницы первого в России трюфельного клуба. Она расскажет о происхождении трюфелей, секретах их сбора и уникальных свойствах, покоривших гурманов. Стоимость участия — 17,5 тыс. руб., с винным сопровождением — 25,5 тыс. руб.

Малая Бронная улица, дом 8, строение 1 Начало ужина в 19:00

Новый год в китайском стиле

Ресторан китайской кухни Mr. Lee приглашает провести яркую новогоднюю ночь. В программе — живые музыкальные выступления, авторское меню и розыгрыш призов. Гостей ждет меню от шеф-поваров Ли Чжана и Александра Качинского с блюдами, которые объединяют кулинарные традиции Китая, Японии, Таиланда и Сингапура. Особое внимание будет уделено утке по-пекински — бестселлеру ресторана, приготовленной из мяса птицы, специально выращенной в Китае для Mr. Lee. Также включены зимний салат с уткой, креветки в соусе васаби, китайские булочки бао и классическая сельдь под шубой. Музыкальную часть вечера откроет кавер-группа Why Not, затем гостей развлечет группа «Жуки». Для тех, кто планирует праздновать до утра, будет организован диджей-сет. Также приготовлена детская программа с аниматором. Стоимость участия — от 25 тыс. до 65 тыс. руб. в зависимости от стола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Поварская улица, дом 52/55, строение 3 Сбор гостей в 21:00

Ольга Карпова