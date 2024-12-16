Ярославль ждут скачки температур

В Ярославле на этой неделе температура воздуха сначала упадет до -14°С, а потом поднимется до +2°С. Прогноз дает «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем в понедельник, 16 декабря, ожидается слабый ветер, при этом температура воздуха будет -8-10°С. Во вторник возможен туман и обещают небольшой снег, температура воздуха ночью и днем — -2-4°С. В среду, 18 декабря, вновь похолодает, а уже в четверг температура воздуха упадет до -15°С ночью и -13°С днем. В пятницу ожидается сильный туман и ветер, а также потепление до 0°С. В субботу столбики термометра покажут +2°С, а в воскресенье вновь похолодание до -7°С.

Ярославский гидрометцентр предупреждает, что на дорогах местами будут гололедица и снежный накат.

Алла Чижова