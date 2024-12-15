Энергетики восстанавливают освещение в подземном переходе в центре Ростова

Специалисты АО «Донэнерго» работают над восстановлением освещения в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Большой Садовой и Ворошиловского проспекта. В настоящее время устранен один из двух порывов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По информации властей, по второму порыву в настоящее время продолжаются восстановительные работы. Муниципальное ДИСОТИ временно осветило подземный переход точечным освещением фонарями.

Василий Хитрых