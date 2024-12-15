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16 декабря в Казани ожидается температура до -10°, метель и гололед

В Казани 16 декабря прогнозируют сложные дорожные условия. На дорогах прогнозируют метель, снежные заносы и накат. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

16 декабря в Казани ожидается температура до 10 °, метель и гололед

16 декабря в Казани ожидается температура до 10 °, метель и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

16 декабря в Казани ожидается температура до 10 °, метель и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью 16 декабря температура воздуха составит -8...-10°. К утру она повысится до -3...-5°. Максимальная температура днем составит -1...-3°. Ночью и днем обещают облачную погоду и мокрый снег.

Завтра в Казани прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Местами его порывы будут доходить до 15 м/с.

Диана Соловьёва

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