В Казани 16 декабря прогнозируют сложные дорожные условия. На дорогах прогнозируют метель, снежные заносы и накат. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16 декабря в Казани ожидается температура до 10 °, метель и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 16 декабря в Казани ожидается температура до 10 °, метель и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью 16 декабря температура воздуха составит -8...-10°. К утру она повысится до -3...-5°. Максимальная температура днем составит -1...-3°. Ночью и днем обещают облачную погоду и мокрый снег.

Завтра в Казани прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Местами его порывы будут доходить до 15 м/с.

Диана Соловьёва