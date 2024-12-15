Суд в Ростове назначил нового управляющего скандальным «Металлэнергоресурсом»

Арбитражный суд Ростовской области утвердил новым конкурсным управляющим ООО «Металлэнергоресурс» Мадию Жабоеву. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно судебной картотеке, процедура наблюдения в отношении АО «Металлэнергоресурс» была введена областным арбитражным судом 22 сентября 2020 года. В декабре того же года решение суда было отменено апелляционной инстанцией. 30 мая 2024 года Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление самого ООО «Металлэнергоресурс», которое, согласно решению Региональной службы по тарифам правительства Ростовской области, с 1 апреля 2024 года утратило статус территориальной сетевой организации, и ввел в отношении него процедуру наблюдения. По состоянию на 31 января 2024 года требования кредиторов по денежным обязательствам «Металлэнергоресурса» составляли 157,2 млн руб.

В имущественный комплекс банкрота входят: бетонная модульная трансформаторная подстанция-БРТП; две кабельных линии КЛ-10 кВ; земельный участок в Неклиновском районе; распределительный блочный пункт по ул. Доватора, 158 в Ростове-на-Дону и земельный участок под ним; электроснабжение студенческого городка ЮФУ в квартале, ограниченном улицами 339 Стрелковой дивизии, Благодатной, Мильчакова и Зорге в Ростове-на-Дону, а также сооружение в хуторе Калинине в Мясниковском районе области.

10 августа 2024 года ООО «Металлэнергоресурс» было признано банкротом. В отношении него ввели конкурсное производство. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество основано в 2009 году, его основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Бенефициаром компании значится Людмила Антипова (доля владения по цепочке — более 50% УК). Выручка общества за 2023 год составляет 28,6 млн руб., убыток — 14,4 млн руб. Кредиторская задолженность — 201,2 млн руб., дебиторская — 60,3 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в сентябре 2023 года из-за аварии на электроподстанции «Металлэнергоресурса» в Ростове без электроэнергии остались 3 тыс. жителей Западного жилого массива. Компания, по словам главы города Алексея Логвиненко, «самоустранилась» от восстановительных работ на станции. В тот же день Федеральная служба судебных приставов арестовала имущество «Металлэнергоресурса». Как сообщил господин Логвиненко, собственность компании будет реализована на торгах. «Мы ведем работу с крупными ресурсоснабжающими организациями, которые смогли бы не только выкупить изъятое имущество и привести сетевое хозяйство в нормативное техническое состояние, но и обеспечить в дальнейшем безаварийную подачу потребителям электроэнергию»,— написал тогда в соцсетях глава Ростова-на-Дону.

Дмитрий Михеенко