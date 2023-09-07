Имущество ростовского АО «Металлэнергоресурс» арестовано судебными приставами

Федеральная служба судебных приставов в рамках исполнительного производства арестовала имущество АО «Металлэнергоресурс», сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Собственность компании будет реализована на торгах, пояснил градоначальник.

«Мы ведем работу с крупными ресурсоснабжающими организациями, которые смогли бы не только выкупить изъятое имущество и привести сетевое хозяйство в нормативное техническое состояние, но и обеспечить в дальнейшем безаварийную подачу потребителям электроэнергию»,— написал Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на электроподстанции АО «Металлэнергоресурс» в Ростове без электроэнергии остались 3 тыс. жителей Западного жилого массива. Компания по словам Алексея Логвиненко, «самоустранилась» от восстановительных работ на станции.

Анастасия Назарова