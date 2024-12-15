Главе СК РФ доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав многодетных семей в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о семьях из Челнов, которым пять лет не дают земельные участки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о семьях из Челнов, которым пять лет не дают земельные участки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К Александру Бастрыкину в комментариях Информационного центра поступило обращение от многодетных семей из Челнов. В обращении говорится, что челнинцы более 5 лет ожидают положенных по закону земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Некоторым многодетным семьям предлагают получить земли в населенных пунктах, где отсутствуют объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее по поручению председателя СК РФ в следственном управлении Татарстана возбудили по данному факту уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СК России по республике Павла Олейника доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва