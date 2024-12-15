«Ростов-Арена» заняла шестое место по посещаемости среди российских стадионов

По итогам первой части сезона РПЛ-2024/25 в рейтинге посещаемости российских футбольных стадионов «Ростов-Арена» заняла шестое место. В среднем посещаемость матчей ФК «Ростов» составила 11,2 тыс. человек. Об этом сообщает спортивный портал metaratings.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Самым посещаемым стадионом стала «Газпром Арена». В среднем аудитория матчей на стадионе составляет 31,2 тыс. болельщиков. Второе место занял стадион «Краснодар» со средней посещаемостью 26,8 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров «Лукойл Арена», домашний стадион футбольного клуба «Спартак», со средней аудиторией – 16,8 тыс. гостей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, ФК «Ростов» вошел в топ-3 по количеству ударов по воротам на Чемпионате России.

Ева Китаева