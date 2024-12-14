ФК «Ростов» вошел в топ-3 по количеству ударов по воротам на Чемпионате России
Футбольный клуб «Ростов» совершил 297 ударов по воротам в матчах осенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Соответствующие данные опубликовал статистический портал Opta Sports.
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
По этому показателю ростовская команда оказалась на третьем месте, уступив лишь «Динамо» (311) и «Локомотиву» (298). При этом ФК «Ростов» не вошел в пятерку команд, забивших больше всего голов. В турнирной таблицы чемпионата клуб находится на седьмом месте.