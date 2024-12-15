В авиакомпании «Азимут» прошли проверки после возгорания самолета в Анталье

Ространснадзор и Росавиация внепланово провели проверки в головном офисе компании «Азимут» в Ростове, а также в четырех аэропортах: в Ростове, Сочи, Минеральных Водах и «Внуково». Проверки связаны с жесткой посадкой самолета в Анталье, в результате которой произошло возгорание лайнера. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках мероприятий специалисты проверили летную годность самолетов, сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности.

«Ъ-Ростов» сообщал о возгорании Superjet 100 авиакомпании «Азимут» при совершении посадки в Турции 24 ноября. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам — такое решение принял капитан воздушного судна. Всех их благополучно доставили в аэропорт.

Ева Китаева