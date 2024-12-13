В Новочеркасске экс-директор департамента ЖКХ обвиняется в служебном подлоге

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента ЖКХ администрации Новочеркасска, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2024 года обвиняемым от имени администрации города и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на благоустройство территории в виде строительства сквера-мемориала на пр. Баклановский.

В мае текущего года фигурант подписал документы о приеме работ по контракту без процедуры претензионной работы. При этом обвиняемый знал, что фактически требования заказчика выполнены не были. Подрядчику необоснованно выплатили денежные средства из бюджета.

Собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области задержали семь жителей разных регионов страны, обналичивших более 2 млрд руб. за три года.

Ева Китаева