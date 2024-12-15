43% жителей Казани планируют включить музыкально-развлекательные шоу в новогоднюю ночь на телевизорах и компьютерах. 33% опрошенных включат «голубые огоньки» для фона. Об этом рассказали в исследовании портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 43% казанцев на Новый год включат «голубые огоньки»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ 43% казанцев на Новый год включат «голубые огоньки»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным опроса, женщины чаще включают новогодние огоньки для фона (39% против 28% мужчин). Больше всего поклонников таких передач зафиксировано в группе людей старшего возраста. У каждого второго казанца от 45 лет будут играть «голубые огоньки». Среди тех, кто моложе, музыкальные шоу планирует включить каждый третий. Меньший интерес новогодние передачи вызывают у опрошенных без детей.

Больше всего на «голубых огоньках» жители Казани хотят увидеть Григория Лепса, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и др. Среди молодых звезд — Нилетто, Люсю Чеботину и Анну Асти. Также казанцы бы хотели увидеть некоторых исполнителей шоу «Голос».

47% казанцев заявили, что не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в новогоднюю ночь.

Диана Соловьёва