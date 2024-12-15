В Ростове потушили локомотив грузового поезда

Вечером, 14 декабря, загорелся локомотив грузового поезда на станции Ростов-Товарный. Пожар был потушен в 22:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пламя было ликвидировано на площади 15 кв. м. Для тушения пожара привлекался пожарный поезд.

«Никто не пострадал, сообщение не нарушено», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего в тушении пожара были задействованы восемь сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью после пожара в заброшенном здании на ул. Горького, 24 было обнаружено тело человека без признаков жизни.

Ева Китаева