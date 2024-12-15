Перед Новым годом новостройки в Казани подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр
В ноябре цена на новостройки в Казани увеличилась на 1,6% и составила почти 221,6 тыс. руб. за квадратный метр. Информация об этом появилась в аналитике портала «Мир квартир».
Перед Новым годом новостройки в Казани подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Перед Новым годом средняя цена квартиры в Казани выросла на 0,4% и составила 10,8 млн руб. За год новостройки в столице Татарстана подорожали на 9,7%.
В ноябре в Чебоксарах цена за 1 кв. метр новой квартиры увеличилась на 1,7% и составила почти 122,3 тыс. руб. Стоимость новостройки выросла на 0,8% до 6,44 млн руб. За год новая квартира подорожала на 1,2%.
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в ноябре цены на новые квартиры поднялись даже в тех городах, где наблюдалось снижение стоимости. На рост цен повлияла инфляция и растущая стоимость строительства. Павел Луценко сообщил, что цены на новостройки могут снизиться в январе.