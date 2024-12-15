В ноябре цена на новостройки в Казани увеличилась на 1,6% и составила почти 221,6 тыс. руб. за квадратный метр. Информация об этом появилась в аналитике портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед Новым годом новостройки в Казани подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Перед Новым годом новостройки в Казани подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед Новым годом средняя цена квартиры в Казани выросла на 0,4% и составила 10,8 млн руб. За год новостройки в столице Татарстана подорожали на 9,7%.

В ноябре в Чебоксарах цена за 1 кв. метр новой квартиры увеличилась на 1,7% и составила почти 122,3 тыс. руб. Стоимость новостройки выросла на 0,8% до 6,44 млн руб. За год новая квартира подорожала на 1,2%.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в ноябре цены на новые квартиры поднялись даже в тех городах, где наблюдалось снижение стоимости. На рост цен повлияла инфляция и растущая стоимость строительства. Павел Луценко сообщил, что цены на новостройки могут снизиться в январе.

Диана Соловьёва