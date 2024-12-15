Дума рассмотрит проекты ужесточения наказаний за продажу сигарет и вейпов детям

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроекты, ужесточающие ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Первый законопроект вводит штрафы до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним вейпов и сигарет. Для граждан штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн руб. Второй проект закона, уже принятый в первом чтении, подразумевает уголовную ответственность и штрафы за повторную продажу.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания»,— написал господин Володин в Telegram.

Законопроект был принят в первом чтении 10 декабря. Помимо уголовной ответственности, за повторное нарушение также предполагаются штрафы в размере от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Документ вносит изменения в ст. 151.1 УК («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»).

Инициатива была внесена на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с Вячеславом Володиным. В пояснительной записке к проекту необходимость его принятия объясняется многочисленными нарушениями законодательства в магазинах, реализующих никотиновую продукцию.