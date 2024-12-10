Госдума одобрила в I чтении штрафы за повторную продажу вейпов детям

Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Проект предлагает введение за такое нарушение уголовной ответственности и штрафов в размере от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

Проект вносит изменения в ст. 151.1 УК («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Она предусматривает за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним штрафы 50–80 тыс. руб., а также исправительные работы на срок до одного года. Такое же наказание авторы проекта предлагают предусмотреть за повторную продажу никотиносодержащей продукции.

Инициатива была внесена на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительной записке к проекту необходимость его принятия объясняется многочисленными нарушениями законодательства в магазинах, реализующих никотиновую продукцию.