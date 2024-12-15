В Чувашии два человека погибли в ДТП, пострадали еще четверо

В Цивильском округе Чувашии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека. Еще четыре гражданина госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП произошло 14 декабря около 20:00 на 686 км а/д М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автомобиля «Сузуки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Фольксваген Тигуан», а после этого врезался во встречный грузовик «КамАЗ».

В результате ДТП скончались водитель и пассажир «Сузуки». Двух пассажиров автомобиля, водителя и пассажира «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Диана Соловьёва