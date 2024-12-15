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Водоснабжение в Ростове восстановлено

Водоснабжение Ростова полностью восстановлено после аварии на улице Северной, сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария была обнаружена в 11:00 и ликвидирована к 15:30. Глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский пояснил, что утечка произошла не на магистральном водоводе, как предполагалось изначально, а на отводе к многоквартирным домам. Водоснабжение для всего города было восстановлено за три с половиной часа, а для домов, подключенных к данной линии — к 17:00.

После обнаружения аварии сотрудники «Северного водоканала» приступили к ликвидации утечки, а также проводили работы по водоотведению в сторону ливневой канализации. Вечером техника обработала дорогу песко-соляной смесью для предотвращения гололеда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверку по факту ЧП проводит прокуратура.

Антон Голицын

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