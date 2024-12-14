В Татарстане обустроили более 3 тысяч биотехнических сооружений в 2024 году
За 2024 год в Татарстане обустроили более 3 тысяч новых биотехнических сооружений, доведя их общее число до 16 тысяч. Об этом сообщил зампред Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов в Госсовете РТ, передает республиканское агентство «Татмедиа».
В республике отмечен рост стоимости охотничьих ресурсов на 7% — до 2,9 млрд рублей. Всего в регионе обитают более 700 видов животных, из которых 81 вид относится к охотничьим ресурсам. Появились новые виды животных: маралы и пятнистые олени, более 500 особей которых обитают в естественной среде.
С 2020 года значительно выросла численность других животных: косули — на 232%, лося — на 67%, зайца-русака — на 33%, зайца-беляка — на 28%, куницы — на 12,5%. Среди птиц увеличилась популяция серой куропатки на 70% и тетерева на 111%.
За год сотрудники комитета провели более 1,5 тысяч выездных обследований, выявив 992 нарушителя. Общая сумма нанесенного ущерба составила 1,8 млн рублей. По итогам проверок 44 человека лишились права на охоту.