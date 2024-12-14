В Татарстане обустроили более 3 тысяч биотехнических сооружений в 2024 году

За 2024 год в Татарстане обустроили более 3 тысяч новых биотехнических сооружений, доведя их общее число до 16 тысяч. Об этом сообщил зампред Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов в Госсовете РТ, передает республиканское агентство «Татмедиа».

В республике отмечен рост стоимости охотничьих ресурсов на 7% — до 2,9 млрд рублей. Всего в регионе обитают более 700 видов животных, из которых 81 вид относится к охотничьим ресурсам. Появились новые виды животных: маралы и пятнистые олени, более 500 особей которых обитают в естественной среде.

С 2020 года значительно выросла численность других животных: косули — на 232%, лося — на 67%, зайца-русака — на 33%, зайца-беляка — на 28%, куницы — на 12,5%. Среди птиц увеличилась популяция серой куропатки на 70% и тетерева на 111%.

За год сотрудники комитета провели более 1,5 тысяч выездных обследований, выявив 992 нарушителя. Общая сумма нанесенного ущерба составила 1,8 млн рублей. По итогам проверок 44 человека лишились права на охоту.

Анар Зейналов