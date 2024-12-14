Малые хозяйства Татарстана обеспечили 40% всей сельскохозяйственной продукции республики, произведя товаров на сумму 112,7 млрд рублей за 10 месяцев. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фермеры Татарстана произвели сельхозпродукцию на 112 млрд рублей за 10 месяцев

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фермеры Татарстана произвели сельхозпродукцию на 112 млрд рублей за 10 месяцев

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

417 тысяч личных и 2,5 тысячи фермерских хозяйств произвели 610 тысяч тонн молока, 81 тысячу тонн мяса и 302 млн яиц. Также фермеры собрали 881 тысячу тонн зерна, 758 тысяч тонн картофеля и 185 тысяч тонн овощей.

Министр отметил, что за последние 5 лет число сельхозкооперативов в регионе выросло со 150 до 208, а их выручка увеличилась с 6,6 до 15 млрд рублей. В 2024 году на поддержку кооперации выделят 346 млн рублей в виде грантов и субсидий.

Еще одним каналом сбыта продукции остаются сельскохозяйственные ярмарки. С сентября на 13 ярмарках республики реализовано продукции на 1 млрд 10 млн рублей, включая 6,2 тысячи тонн овощей и 3,7 тысячи тонн картофеля.

Анар Зейналов