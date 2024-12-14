Ответчики обжаловали решение об изъятии бизнес-активов депутата Юрия Напсо

Несколько ответчиков обжаловали решение Центрального районного суда Сочи по делу об изъятии активов депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщает «Ъ-Кубань».

Заместитель генерального прокурора РФ утверждает, что изъятые объекты и земельные участки принадлежали господину Напсо совместно с 14 аффилированными лицами. Прокурор также считает, что депутат незаконно приобрел недвижимость и не декларировал ее.

Юрий Напсо, депутат Госдумы V, VI и VII созывов от ЛДПР, переоформил компании на доверенных лиц. Среди его активов — 49% в ООО «Спецсервисгаз», доля в ОАО Мясокомбинат «Туапсинский» и участие в ООО «Национальная топливная компания». Стоимость этих компаний составляет 157 млн руб., а ежегодная выручка — 2,8 млрд руб. Размер ущерба государству превышает 1,2 млрд руб.

Прокуратура потребовала обратить в доход государства доли в ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также вернуть десятки объектов недвижимости и земельных участков. Депутат Юрий Напсо заявил, что является одним из ответчиков в этом процессе и опроверг обвинения в недостоверном декларировании активов.

Тат Гаспарян