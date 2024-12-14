Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Телеграмму зачитали на церемонии прощания с актрисой, передает ТАСС.

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Раиса Максимова

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В телеграмме господин Путин отметил, что Раиса Максимова навсегда останется в сердцах поклонников и близких благодаря своей преданности искусству. Президент подчеркнул, что актриса внесла значительный вклад в историю Московского художественного театра и кинематографа, завоевав любовь зрителей.

Соболезнования в связи с кончиной народной артистки также выразил глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что смерть Раисы Максимовой — большая потеря для российской культуры.

Раиса Максимова умерла 11 декабря на 96-м году жизни.