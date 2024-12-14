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Генпрокуратура проверит Нину Хрущеву после отмены ее выступления в Екатеринбурге

Генпрокуратура начала проверку на шпионаж в отношении правнучки первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которая 26 ноября должна была выступить с презентацией книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы» в Екатеринбурге на площадке Ельцин-центра. Как сообщает telegram-канал Shot, проверка была начата в связи с обращением членов движения «Зов народа», которые заявили о негативном отношении Нины Хрущевой к специальной военной операции (СВО).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Члены движения «Зов народа» и ранее обращались к генпрокурору Игорю Краснову и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проверить Нину Хрущеву на шпионаж. В обращении они заявляли, что госпожа Хрущева покушается на «территориальную целостность Российской Федерации» и занимается «иностранной агентурной деятельностью». В обращении общественники также просили признать госпожу Хрущеву иностранным агентом и отменить презентацию ее книги в Ельцин-центре.

После их заявлений презентация книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы» не состоялась. В Ельцин-центре объяснили, что мероприятие было отменено «по техническим причинам».

Подробнее о ситуации в материале «Ъ-Урал» — «Правнучке генсека не дали слова».

Мария Шараева

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